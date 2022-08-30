Трех участниц Pussy Riot задержали в Берне за вандализм
Участниц коллектива Pussy Riot Марию Алехину, Людмилу Штейн и Тасо Плетнер задержали в Берне при попытке нарисовать антивоенное граффити на заборе частного дома. Об этом РБК сообщил продюсер шоу Riot Days Александр Чепарухин.
«Pussy Riot делают так называемые дорожные знаки в виде граффити. Они вычисляют, сколько километров до войны от разных европейских городов, и с помощью своего творчества напоминают местным жителям, что война близко. Они начали рисовать граффити на одном из заборчиков, к ним подошли двое полицейских, задержали их», — пояснил он.
По его словам, когда один из полицейских узнал, что это участницы Pussy Riot, то стал «гораздо более доброжелательным». «До этого он говорил, что им грозит депортация, а после того, как узнал, — что, скорее всего, все обойдется штрафом», — отметил Чепарухин и уточнил, что в итоге девушек задержали на четыре часа.
«Сказали, что суд будет без них и если собственник не будет иметь ничего против, то и штрафа не будет. Сегодня я увидел, что забор закрашивают — не только трафарет девочек, но и другие рисунки, которые там были раньше», — уточнил продюсер.
Шоу Riot Days, в котором выступают участницы Pussy Riot, — это музыкально-театральное повествование о деятельности группы, которое начинается с так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя в 2012 году и заканчивается посадками активистов в последние годы.
Премьера шоу состоялась в 2017 году в Черногории. Оно было удостоено нескольких европейских наград.
Штейн и Алехина уехали из России весной. В начале апреля Штейн опубликовала на своей странице в Twitter видео, где она срезает электронный браслет, с помощью которого отслеживалось ее местонахождение. Она заявила, что «вынуждена досрочно разорвать свои отношения» с Россией. Алехина рассказывала, что уехала из России, переодевшись в форму курьера Delivery Club, чтобы скрыться от полиции. Она пересекла границу с Белоруссией, а затем отправилась в Литву.
После этого МВД объявило девушек в розыск. Штейн подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК, наказание достигает 15 лет лишения свободы). Алехина в сентябре прошлого года была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу (ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК). Согласно приговору, Алехиной не разрешалось покидать место жительства с 22:00 до 6:00, а также менять место пребывания, работы или учебы без согласования с надзорными органами, выезжать из столицы и посещать массовые мероприятия.