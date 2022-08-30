Трех участниц Pussy Riot задержали в Берне за вандализм

Как сообщил РБК продюсер шоу Pussy Riot Александр Чепарухин, девушек задержали на четыре часа за попытку нарисовать антивоенное граффити на заборе. Он не исключил, что, если собственник не подаст жалобу, дело обойдется без штрафа

Люся Штейн и Мария Алехина (Фото: Estela Silva / EPA / ТАСС)

Участниц коллектива Pussy Riot Марию Алехину, Людмилу Штейн и Тасо Плетнер задержали в Берне при попытке нарисовать антивоенное граффити на заборе частного дома. Об этом РБК сообщил продюсер шоу Riot Days Александр Чепарухин.

«Pussy Riot делают так называемые дорожные знаки в виде граффити. Они вычисляют, сколько километров до войны от разных европейских городов, и с помощью своего творчества напоминают местным жителям, что война близко. Они начали рисовать граффити на одном из заборчиков, к ним подошли двое полицейских, задержали их», — пояснил он.

По его словам, когда один из полицейских узнал, что это участницы Pussy Riot, то стал «гораздо более доброжелательным». «До этого он говорил, что им грозит депортация, а после того, как узнал, — что, скорее всего, все обойдется штрафом», — отметил Чепарухин и уточнил, что в итоге девушек задержали на четыре часа.

«Сказали, что суд будет без них и если собственник не будет иметь ничего против, то и штрафа не будет. Сегодня я увидел, что забор закрашивают — не только трафарет девочек, но и другие рисунки, которые там были раньше», — уточнил продюсер.

Шоу Riot Days, в котором выступают участницы Pussy Riot, — это музыкально-театральное повествование о деятельности группы, которое начинается с так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя в 2012 году и заканчивается посадками активистов в последние годы. Премьера шоу состоялась в 2017 году в Черногории. Оно было удостоено нескольких европейских наград.

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Штейн и Алехина уехали из России весной. В начале апреля Штейн опубликовала на своей странице в Twitter видео, где она срезает электронный браслет, с помощью которого отслеживалось ее местонахождение. Она заявила, что «вынуждена досрочно разорвать свои отношения» с Россией. Алехина рассказывала, что уехала из России, переодевшись в форму курьера Delivery Club, чтобы скрыться от полиции. Она пересекла границу с Белоруссией, а затем отправилась в Литву.

После этого МВД объявило девушек в розыск. Штейн подозревают в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК, наказание достигает 15 лет лишения свободы). Алехина в сентябре прошлого года была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу (ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК). Согласно приговору, Алехиной не разрешалось покидать место жительства с 22:00 до 6:00, а также менять место пребывания, работы или учебы без согласования с надзорными органами, выезжать из столицы и посещать массовые мероприятия.