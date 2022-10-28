У россиян будут длинные выходные в честь Дня народного единства

На следующей неделе россиян ждут длинные выходные, следует из производственного календаря на 2022 год.

В пятницу россиян ждет выходной из-за Дня народного единства 4 ноября. Четверг 3 ноября — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час.

Согласно трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад (ст.112 ТК РФ). За работу в выходные или нерабочие праздничные дни сотрудник должен получить оплату не менее чем в двойном размере, либо ему должен быть предоставлен дополнительный выходной день (ст. 153 ТК РФ).

Также, в большинстве случаев, за исключением предотвращение аварий и катастроф, нужно запросить согласие на работу в праздничные и выходные дни (ст. 113 ТК РФ).

Для тех, кто работает по сменному графику, действуют несколько иные правила. У таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми и суббота и воскресенье могут считаются рабочими по их графику. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере. За неисполнение этого положения работодателю грозит штраф.

В прошлом году в связи с Днем народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня со 2 января (суббота) на 5 ноября (пятница) на ноябрьские праздники россияне получили трехдневную рабочую неделю.