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В праздники парковка в Москве будет бесплатной

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В выходные 12 и 13 июня парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной, в канун Дня России парковки будут работать в обычном режиме, сообщает столичный дептранс в Telegram.

«Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни», — добавляет ведомство.

Московские парковки сделают бесплатными в новогодние праздники
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Фото:Игорь Генералов / ТАСС

В декабре прошлого года мэрия Москвы решила изменить тарифы на платную парковку. На 53 улицах в центре цены выросли до 450 руб. за час днем и до 200 руб. за час с 21:00 до восьми утра, в том числе по воскресеньям. До этого максимальная стоимость парковки составляла 380 руб. за час днем и 200 руб. ночью, — такой тариф действовал на 492 улицах. В дептрансе уточнили, что меры коснулись улиц с самыми загруженными парковками, в частности, Большой Никитской, Неглинной, а также Театральной площади и двух парковок со шлагбаумом на Новом Арбате. Стоимость разрешения на парковку для каршеринговых компаний сделали выше на 9%, при этом абонемент для них сохранится.

Эти меры столичные власти объяснили переполненностью парковок и ростом нагрузки на улицы, где при малом количестве жилых домов сосредоточено «много мест притяжения». По мнению представителя дептранса, повышение тарифов позволит освободить 10–15% парковочных мест.

В то же время на 29 улицах стоимость парковки снизилась, чтобы перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность, отметили в департаменте. На парковках на Николоямской улице, в Подколокольном переулке, на улице Александра Невского и некоторых других вместо 380 руб. в час установили более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям разрешили парковаться бесплатно. Всего изменение тарифов затрагивает 14% московских улиц, уточнили в дептрансе.

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