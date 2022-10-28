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Военная операция на Украине ,  

AP узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $275 млн

Associated Press: США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Вашингтон 28 октября объявит о новом пакете помощи для Киева на сумму $275 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на анонимных представителей администрации США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил CNN, что Украина получит новый пакет помощи «очень скоро».

Источники агентства пояснили, что в будущий пакет не войдут крупные вооружения, но он будет содержать боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Оружие, как предполагается, могут направить из запасов Пентагона в соответствии с программой по их сокращению.

AP указывает, что с учетом того будущего пакета объем военной помощи Украине со стороны США с 24 февраля почти достигнет $18 млрд.

США и другие западные страны в течение всей спецоперации поставляют на Украину вооружения. Но некоторые страны отказались от военной помощи Киеву — так поступил, например, Израиль.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что тем самым Запад «накачивает» Украину оружием. В Кремле отмечали, что западные поставки сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но «целеполагание» и «конечный результат» спецоперации останутся неизменными.

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