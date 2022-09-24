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При обвале на шахте в Мурманской области погиб один человек

Фото: Ruslan Dzvonovskiy / foursquare.com
Фото: Ruslan Dzvonovskiy / foursquare.com

На шахте «Каула-Котсельваара» в Мурманской области произошел обвал, горная масса завалила одного рабочего, сообщил РБК представитель Кольской горно-металлургической компании (дочернее предприятие «Норникеля»), которая владеет шахтой.

«24 сентября на шахте в п. Никель произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 м. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника», — сообщили в компании. Там добавили, что ведут расследование инцидента.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы и «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты сообщают о гибели одного горняка во время обвала.

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