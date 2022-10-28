Эстония с декабря запретит россиянам и белорусам владеть оружием

Россияне и белорусы, проживающие в Эстонии, с 1 декабря потеряют право владеть оружием, сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс во время пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.

«В Эстонии в дальнейшем смогут иметь оружие только те люди, у которых есть либо гражданство Эстонии, либо гражданство страны-члена Евросоюза или НАТО. Это означает, что граждане других стран, то есть это не только граждане России и Белоруссии, но и другие, должны отказаться от оружия», — сказал Ляэнеметс.

По его словам, изменения коснутся 1325 человек и более чем 3,7 тыс. единиц оружия. Для того, чтобы продать оружие, таким людям отведут один год. Государство готово выделить €70 тыс. на покупку изымаемого оружия. В случае отказа от продажи с этим будет разбираться полиция согласно существующим процедурам, указал министр. Он также добавил, что некоторые лица, чтобы сохранить право на оружие, уже стали готовиться к получению эстонского гражданства.

С идеей запретить российским и белорусским гражданам владеть оружие в марте выступил эстонский Союз владельцев оружия. В июле власти страны поддержали предложение. Ляэнеметс тогда отмечал, что запрет начнет действовать к концу года. Он также указывал на необходимость ввести подобные ограничения в отношении «всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины».