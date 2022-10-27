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Политика ,  

США не увидели изменения целей Путина в заявлениях на «Валдае»

Белый дом: заявления Путина на «Валдае» не говорят об изменении его целей

В заявлениях президента Владимира Путина, прозвучавших на заседании клуба «Валдай», не было чего-то нового, они не демонстрируют изменений в его стратегических целях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

Путин выступил на заседании 24 октября. Он высказался по многим темам, среди которых — отношения с Западом, спецоперация, использование ядерного оружия, особенности нынешнего исторического периода и другие. Некоторые из его заявлений:

  • «Россия никогда не считала и не считает себя врагом Запада»;
  • «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны»;
  • «План [спецоперации] был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе»:
  • «Нам не нужно этого делать (наносить ядерный удар. — РБК). У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного».

Путин также обвинил западные страны, в первую очередь США, в организации торговых войн, «цветных революций» и «разного рода переворотов» в других государствах. Он также напомнил о вводимых в отношении других стран санкций. Россия, в частности, в этом году стала страной, против которой ввели больше всего ограничений.

По мнению главы государства, Западу не удалось обрушить российскую экономику, она адаптировалась к новым условиям. Возникающие трудности нужно решать путем «разбюрокрачивания» работы бизнеса, предоставления ему большей свободы и поддержки, отметил Путин.

Теги
США Белый дом Валдайский клуб Владимир Путин
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