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В Аланье после удара ножом в спину в драке умер 22-летний россиянин

Yeni Alanya: в Турции после удара ножом в спину в драке умер 22-летний россиянин

В больнице в турецкой Аланье умер 22-летний россиянин Башир Алигаджиев, получивший ножевое ранение в драке, сообщает Yeni Alanya.

Конфликт произошел по неизвестной пока причине, пишет газета, он перерос в драку, в ходе которой Алигаджиева несколько раз ударил ножом в область спины 19-летний Х.Д.С. Он скрылся с места преступления, однако жандармерия вскоре задержала его. Нападавшего планируют доставить в суд.

Всего, по данным газеты, жандармерия задержала шесть подозреваемых по этому делу.

В июне в Аланье нашли тело погибшей россиянки - 47-летней Аиде Магомедовой. Она жила в районе Гюллерпынары, тело обнаружила подруга женщины, которая затем вызвала полицию. Причины смерти не уточнялись.

Теги
Турция Аланья погибший ножевое ранение
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