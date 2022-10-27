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Двум гражданам Чехии дали сроки за высказывания об украинцах

Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press
Фото: Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Суд города Кладно в Чехии приговорил Томаша Чермака и Патрика Тушла к шести и десяти месяцам заключения за ненавистнические высказывания в адрес украинцев, передает радио Radio Prague International.

В августе мужчины опубликовали несколько видео в социальных сетях, в одном из которых призывали выдворить из Чехии граждан Украины. Среди их высказываний — «Пусть они [украинцы] возвращаются в Киев» или «В конце концов, то, что они здесь делают, — это оккупация». Прокурор уточнил, что видео с данными высказываниями посмотрели «несколько тысяч человек и неоднократно им делились».

«По словам судьи Вита Соховского, они оба совершили действия, направленные на возбуждение ненависти и клевету на нацию», — говорится в сообщении (цитата по Radio Prague International).

Тушл заявил в суде, что не считает себя виновным, так как «ничего не имеет против украинцев в целом, но лишь осудил действия некоторых украинских националистов». Чермак же сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность своего высказывания.

В середине июня в Праге проживали почти 82 тыс. украинских беженцев, а всего в Чехии — более 300 тыс. человек, передавало издание Novinky.cz со ссылкой на данные МВД. Мэр столицы Зденек Гржиб отмечал, что в столице в четыре раза больше беженцев, чем в некоторых других регионах страны. В том же месяце власти Праги решили на неопределенный срок закрыть Региональный центр помощи Украине (KACPU), который принимал беженцев.

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