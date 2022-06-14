В Праге закроют центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки

С начала боевых действий на Украине центр обслужил 98 тыс. человек. Прага приняла в четыре раза больше беженцев, чем некоторые другие регионы Чехии. Мэр допустил, что центр откроется, если ситуация с их распределением изменится

Фото: Vit Simanek / CTK / ZUMA Press / ТАСС

Власти Праги на неопределенный срок закроют Региональный центр помощи Украине (KACPU), который принимал беженцев из этой страны. Об этом сообщил мэр чешской столицы Зденек Гржиб, передает Ceske Noviny.

Решение принято из-за перегрузки. «Если ситуация с распределением беженцев изменится, мы готовы открыть KACPU. Но мы не можем принимать людей там, где не можем о них позаботиться», — сказал он и напомнил, что в марте центр уже временно закрывался.

Гржиб добавил, что сотрудники информационной службы центра продолжат работу: они будут объяснять беженцам, что им делать, и расскажут, какую помощь можно получить в другом месте.

KACPU находится в пражском районе Высочаны. С 24 февраля, когда началась российская военная операция, центр обслужил почти 98 тыс. беженцев с Украины и обеспечил жильем почти 10 тыс. человек. В Праге также разбили два палаточных городка в районах Малешице и Троя.

Novinky.cz со ссылкой на данные МВД передает, что в Праге находятся почти 82 тыс. украинских беженцев, а всего в Чехии — более 300 тыс. Гржиб заявил, что в столице в четыре раза больше беженцев, чем в некоторых других регионах страны.

О намерении закрыть центр власти Праги объявили в начале июня. Гржиб тогда раскритиковал чешское правительство за то, что оно не создало систему перераспределения беженцев.

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По данным ООН, с начала боевых действий 14 млн украинцев покинули свои дома, более чем 7,3 млн из них пришлось покинуть страну и искать убежище за рубежом. Около 2 млн человек вернулись на родину, но, как оказалось, дома многих серьезно повреждены, из-за чего они вновь были вынуждены уехать. В связи с военными конфликтами на Украине и в других странах число беженцев впервые в мировой истории достигло 100 млн человек.