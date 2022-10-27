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ПИК ответила на угрозу Собянина по сотрудничеству из-за срыва контрактов

ПИК СЗ PIKK ₽620,5 +0,16% Купить
Фото: Владимир Новиков / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: Владимир Новиков / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Строительство школы на Люблинской улице вышло на завершающую стадию, объект сдадут в эксплуатацию в следующем году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе группы компаний ПИК.

«Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в первом квартале следующего года. Уже в следующем учебном году ребята смогут ходить в школу рядом с домом», — сказали в компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин днем 27 октября посетил строящуюся школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». Он обратил внимание, что подрядчик уже сдал 200 тыс. кв. м жилья, но находящуюся по соседству школу до сих пор не достроили. Работать не начал и детский сад.

«Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», — сказал мэр гендиректору ПИК Ивану Поландову

Группа ПИК — крупнейший застройщик жилья в России, основную часть домов компания возводит в Москве. По данным единой информационной системы жилищного строительства, из 5,9 млн кв. м жилья, которые ПИК строит прямо сейчас, на Москву приходится почти 3,6 млн кв. м. Это 60% всего объема.

В Москве ПИК — крупнейший подрядчик строительства жилья по программе реновации. Группа заключила с московским фондом реновации контракты на 2 трлн руб.

По закону застройщики обязаны возводить в районах, где строятся жилые помещения, необходимую социальную инфраструктуру, в том числе детские сады, школы и больницы. Апартаментов, которые считаются нежилыми, требование не касается.

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На сайте группы ПИК сказано, что в ЖК представлены только квартиры (считаются жилыми), апартаментов там нет. Застройщик планирует построить в районе три школы, семь детских садов и поликлинику. Сколько из них построено на данный момент, на сайте не говорится.

В Госдуме уже предлагали обязать застройщиков возводить инфраструктуру синхронно с жильем. Требование хотели прописать в федеральных законах.

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ПИК Сергей Собянин Москва Строительство школы
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