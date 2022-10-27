Собянин пригрозил разорвать сотрудничество с ПИК из-за срыва сроков

Если сдаются новые дома, то жильцы и дети должны обеспечиваться всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры, заявил Собянин гендиректору ПИК. После его слов акции компании подешевели на 1,24%

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Власти Москвы прекратят сотрудничество с девелоперской группой ПИК, если она будет срывать сроки строительства объектов социальной инфраструктуры, заявил мэр Сергей Собянин.

Он посетил строящуюся школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк». Во время визита Собянин заявил, что график нужно выполнять, и обратил внимание на то, что ПИК уже сдала 200 тыс. кв. м жилья, при этом «детский сад до сих пор не работает, школа не введена».

«Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», — сказал Собянин гендиректору ПИК Ивану Поландову (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе компании ПИК сообщили, что строительство школы на Люблинской улице вышло на завершающую стадию. «Строительная готовность будет достигнута уже до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию по плану и без каких-либо задержек произойдет в первом квартале следующего года. Уже в следующем учебном году ребята смогут ходить в школу рядом с домом. Возведение объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности компании при строительстве жилых кварталов. На сегодняшний день ПИК построила более 90 учебных заведений для более чем 41 тыс. детей», — сообщили РБК в ПИК.

Мэр добавил, что школы и детские сады особенно востребованы у жителей новостроек, где развернуто масштабное строительство. Так, к примеру, в районе Люблино уже построен детский сад и заканчиваются строительные работы по возведению школы. Собянин выразил надежду, что школа откроется к следующему учебному году.

После заявления Собянина акции ПИК начали дешеветь. В моменте котировки компании потеряли от текущего уровня 1,24% и на 14:34 мск составили 621,1 руб. за бумагу. Однако котировки компании росли с утра, поэтому по сравнению с уровнем закрытия среды акции ПИК пока остаются в плюсе.

Группа ПИК — крупнейший застройщик жилья в России, и основную часть домов компания возводит в Москве. По данным единой информационной системы жилищного строительства, из 5,9 млн кв. м жилья, которые ПИК строит прямо сейчас, на Москву приходится почти 3,6 млн кв. м, то есть 60% всего объема.

Кроме того, ПИК — крупнейший подрядчик строительства жилья по программе реновации в Москве. Группа заключила с Московским фондом реновации контракты на 2 трлн руб.