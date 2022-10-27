В мэрии рассказали о создании новых рабочих мест по мере развития метро

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Благодаря строительству и реконструкции электродепо для столичного метрополитена в Москве было создано около 8 тыс. рабочих мест для опытных сотрудников.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал электродепо крупными предприятиями, которые обеспечивают занятость квалифицированным специалистам, а строительство и развитие этих объектов — важной мерой для поддержки экономики города. Одно депо в Москве дает работу в среднем почти тысяче сотрудников. За 11 лет число депо в мегаполисе увеличилось до 11. Шесть построены с нуля: «Митино», «Братеево», «Лихоборы», «Солнцево», «Руднево» и первая очередь «Нижегородского». Еще пять объектов реконструированы — это «Печатники», «Планерное» и «Сокол», а также первые очереди «Владыкино» и «Выхино».

Только за десять лет, с 2011 по 2021 год, Москва нарастила темпы строительства метро вдвое — было открыто 150 новых станций, проложено множество новых веток, включая центральные диаметры и Московское центральное кольцо. Мэр столицы Сергей Собянин, побывав на строительстве основного пускового комплекса депо «Нижегородское», анонсировал завершение строительства Большой кольцевой линии в ближайшие несколько месяцев. До конца 2024 года должно появиться еще двадцать семь станций, а протяженность путей вырастет более чем на 60 км. Одновременно растет парк вагонов и качество подвижного состава — а значит, и запрос на его обслуживание.

По словам Собянина, «Нижегородское» на востоке столицы — одно из крупнейших депо. Оно может одновременно принимать до 30 составов, а первые поезда встанут на обслуживание уже в декабре, начнутся испытания. Мэр упомянул также электродепо «Аминьевское», возводимое на западе Москвы. Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что его первый пусковой комплекс готов более чем на три четверти, «Аминьевское» даст работу для 1350 квалифицированных сотрудников.