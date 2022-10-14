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В мэрии рассказали о ходе строительства электродепо «Аминьевское»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первый пусковой комплекс ремонтного корпуса строящегося электродепо «Аминьевское» (ТЧ-22, расположено на западе Москвы между улицами Верейская и Генерала Дорохова) готов уже более чем на 75%, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Первая пусковая очередь — это отстойно-ремонтный комплекс на 14 канав, административно-бытовой корпус, мотодепо, компрессорная станция, тягово-понизительная станция и две проходных.

Накануне на месте строительства депо «Аминьевское» побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что это одно из крупнейших электродепо страны, которое будет оснащено самым современным оборудованием. Своевременное открытие «Аминьевского», по словам мэра, позволит запустить в плановом объеме Большую кольцевую линию. Помимо «Аминьевского» БКЛ будут обслуживать электродепо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

Электродепо «Аминьевское» находится в Можайском районе Москвы, на территории бывшей промзоны. Общая площадь электродепо — 15,7 га, после завершения работ здесь расположатся 63 объекта. В первом пусковом комплексе предусмотрено 14 канав для обслуживания поездов, а в целом в депо будет 29 канав. По словам Бочкарева, с запуском депо столица получит 1 350 рабочих мест.

В первом пусковом комплексе сейчас возводят монолитные конструкции, монтируют фасадные ограждения, оконные блоки, зенитные фонари, одновременно обустраиваются веера путей и монтируются инженерные сети. Эти детали уточнил Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», которое выступает оператором программы развития Московского метрополитена. Он же добавил, что во втором комплексе «Аминьевского», который предусматривает еще 15 ремонтных канав, работы выполнены приблизительно на одну треть. Там также строят мотодепо, объединенное здание эксплуатационного персонала для служб метрополитена и другие объекты.

Большая кольцевая линия — крупнейший не только в России, но и в мире проект в области метростроения. Длина Большого кольца составит 70 км — вместе с 31 станцией и тремя депо. То есть БКЛ станет самой длинной веткой метро в мире — она превзойдет вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км). Большое кольцо соединит радиальные ветки московского метро, пройдя на расстоянии около 10 км от старой Кольцевой линии и, по расчетам столичных властей, позволит москвичам экономить на каждой поездке до 30 минут.

Первый участок БКЛ был открыт в 2018 году и объединил пять станций на северо-западе — от «Делового центра» до «Петровского парка». Полная проходка всех тоннелей БКЛ завершилась еще в декабре 2021 года, сейчас достраиваются два участка: от «Электрозаводской» до «Савеловской» (7,2 км) и от «Каширской» до «Нижегородской» (11,4 км). Завершить их, по словам Юрия Кравцова, планируется в этом году, то есть на год раньше запланированного срока.

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