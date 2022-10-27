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Протесты в Казахстане ,  
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Парламент Казахстана одобрил амнистию для участников беспорядков

В Казахстане парламент одобрил амнистию для участников январских беспорядков
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили закон об амнистии участников январских беспорядков, передает Tengrinews.

Закон предусматривает освобождение от уголовного наказания лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. С тех, кто отбыл наказание по таким статьям, снимут судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления сократят сроки: тем, кто совершил тяжкие преступления, срок уменьшат на три четвертых от назначенного судом, а совершившим особо тяжкие — наполовину.

Лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, рецидивисты, обвиненные в организации массовых беспорядков, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не подпадут под амнистию.

Рассчитывать на смягчение и отмену наказания могут граждане, совершившие уголовные преступления между 4 и 7 января 2022 года. Как пояснил сенатор Владимир Волков, амнистия, по предварительным данным, затронет 1,5 тыс. человек.

«На сегодняшний день из 1112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц — в течение следующего полугода. 171 лицо, совершившее уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобождено от уголовной ответственности и наказания», — сказал он.

Сенатор добавил, что окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет принимать суд, отдельно для каждого случая.

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Нижняя палата парламента — мажилис — одобрила законопроект 19 октября.

Об амнистии для участников январских беспорядков в послании народу от 1 сентября объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснял, что под амнистию подпадут лица, не совершившие тяжких преступлений. «Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», — говорил Токаев.

В январе 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, поводом стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Вскоре от экономических требований участники перешли к политическим. Они требовали ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в беспорядки, в стране было объявлено чрезвычайное положение.

После протестов в Казахстане сменились премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента и половина членов правительства. Свои должности покинули родственники Назарбаева, сам он лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан» и главы Совета безопасности. Эти посты занял Токаев.

Теги
Казахстан массовые протесты амнистия
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