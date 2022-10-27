Чернышенко поручил начать работу над крупным курортом на Черном море

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Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко поручил создать рабочую группу и начать работу по строительству всероссийского курорта «Новая Анапа». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Будет реализован масштабный проект по строительству курорта «Новая Анапа» на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов», — сказал он.

В состав группы войдут представители от Минстроя, Минэкономразвития «и других заинтересованных ведомств», корпорация «Туризм.РФ» и администрации Краснодарского края.

Создать кластер планируется в станице Благовещенской города Анапа в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект запустили в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Кластер анонсировали в июле 2021 года, его общая площадь составит более 800 га. Затраты на реализацию проекта власти оценили в 250 млрд руб. Власти считают, что благодаря «Новой Анапе» регион смогут посещать дополнительно 3 млн туристов в год.

Как говорил мэр Анапы Василий Швец, после строительства «Новой Анапы» в регионе появятся более 50 гостиниц от трех до пяти звезд и примерно 25 тыс. новых рабочих мест.

Чернышенко курирует туристское направление в правительстве.

Тот же проект предполагает строительство автомобильной дороги между курортами горного кластера Сочи (включая «Красную Поляну») и «Лагонаки» в Адыгее, а также железнодорожной ветки между горными курортами Сочи и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Построить автомобильную дорогу в сентябре предложил глава Дагестана Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин после этого заявил, что проект необходиимо согласовать с МВД и ФСБ. «В «Лагонаки» нет еще ничего, в «Архызе» есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности», — сказал он.

Чернышенко поручил проработать дорожную карту, в декабре ее представят в правительство. Работать над ней будут Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс, Министерство финансов, Минприроды, Росжелдор, Автодор, РЖД, Корпорация «Туризм.РФ» и «КАВКАЗ.РФ».