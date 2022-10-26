Власти определились с кандидатами на пост куратора туризма в Минэке

Власти на этой неделе определятся с новым куратором туризма в Минэке. В числе кандидатов — депутат Сангаджи Тарбаев, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова и Алексей Кожевников из «Опоры России». Есть и «внутренний кандидат» Минэка

Сангаджи Тарбаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство до конца недели может решить вопрос о назначении замминистра экономического развития, который будет курировать туристическую отрасль после упразднения Ростуризма, рассказал источник РБК в Минэкономразвития. Кандидаты на этот пост, как утверждает собеседник РБК, обсуждались в правительстве во вторник 25 октября. О планах и повестке встречи также знает и федеральный чиновник.

РБК направил запросы в правительство и министерство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отвечающего за туристическую отрасль, отказались от комментариев.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), а его функции передал Минэкономразвития — соответствующий указ глава государства подписал в четверг 20 октября. Решение было принято для «совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии», а также оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе президента.

Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра экономического развития с 11 до 12, а число департаментов в министерстве — с 35 до 37. Но кандидаты на должность куратора, который будет отвечать в Минэкономразвития за туристическую отрасль, не назывались.

Чем известен Ростуризм и кто его курировал Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. До этого за туристическую отрасль в 2000–2004 годах отвечало Минэкономразвития, которое получило эти функции от реформированного тогда Министерства по физической культуре, спорту и туризму. Кураторы у агентства регулярно менялись — это было и Минкультуры, и Минспорт, и Минэкономразвития. В июне 2020-го Ростуризм передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко. Среди крупных проектов агентства — запуск программы туристического кешбэка, которая позволяла туристам вернуть 20% стоимости отдыха в России при соблюдении определенных условий, субсидирование чартерных программ и разработка нацпроекта «Туризм и гостеприимство», отмечал Российский союз туриндустрии (РСТ).

После упразднения агентства отвечать за развитие туристической отрасли в статусе замминистра предложили экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой. Она возглавляла агентство с февраля 2019 года. До этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась, в том числе, информационным сопровождением Олимпиады в Сочи в 2014-ом и Чемпионата мира по футболу в 2018-ом. Как утверждает источник, близкий к упраздненному ведомству, предложение Догузовой о продолжении работы уже в министерстве поступило от Дмитрия Чернышенко, но ответ она пока не дала.

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Догузова на вопросы РБК на момент публикации не ответила.

Среди кандидатов на пост замглавы Минэка два собеседника РБК, знакомых с ходом консультаций, также называют Сангаджи Тарбаева, который сейчас возглавляет комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Тарбаев — бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» (в 2006 году она была чемпионом Высшей лиги КВН), в 2014-2017 годах он был членом Общественной палаты России, в 2019—2020 — членом Общественной палаты Москвы. В 2019-2020 годах Тарбаев был также заместителем председателя правительства Калмыкии — постоянным представителем Республики при президенте России. В 2021 году Тарбаев стал кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди»: в сентябре того же года был избран депутатом Госдумы VIII созыва. Тарбаев на вопрос РБК на момент публикации не ответил.

В числе претендентов на пост замглавы Минэка по туризму также вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Кожевников, рассказали два источника РБК в туристической отрасли.

Кожевников в прошлом был помощником руководителя Федеральной антимонопольной службы (в 2008-2011 годах) и помощником министра сельского хозяйства Елены Скрынник (с января по май 2011 года). В 2011- 2012 годах он занимал пост замгендиректора ГУП «Информационно-технологический центр Москомархитектуры» и был советником заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству. В 2014-2016 годах Кожевников был советником гендиректора АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны. С июня 2016 года — гендиректор компании «Конструктор путешествий» (партнеры проекта — «Опора России» и компания «Библио Глобус»). РБК направил запрос Кожевникову.

Курировать туризм может и «внутренний кандидат» Минэкономразвития — один из действующих заместителей министра Максима Решетникова, рассказали РБК два чиновника. Такой подход в министерстве уже был: в 2018-2020 годах, Ростуризм курировал в статусе замминистра Сергей Галкин (сейчас возглавляет Росстат).

Накануне ликвидации Ростуризма участники туриндустрии и чиновники обсуждали сценарий, что агентство может получить статус министерства, а также полномочия по управлению госпрограммой по развитию туризма. Речь идет о программе, которая была утверждена правительством в 2021 году — одной из ее целей было развитие туристической инфраструктуры и строительство гостиниц. Исполнителем госпрограммы, на финансирование которой до 2024 года запланировано 724 млрд руб. (в том числе 168,4 млрд руб. из федерального бюджета), был назначен Минстрой. Ростуризм был определен только исполнителем входящего в структуру госпрограммы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (на его реализацию в федеральном бюджете на 2022–2024 годы заложено 52,6 млрд руб.).

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке заседании Госсовета по развитию туризма с участием президента Владимира Путина губернатор Приморья Олег Кожемяко и еще несколько глав регионов попросили президента создать в туризме «единое окно» — ведомство, которое отвечало бы за развитие отрасли, пояснив, что в Ростуризме не хватает кадров. Но эту идею, как и предложение наделить агентство статусом исполнителя госпрограммы по развитию туризма, не поддержал Дмитрий Чернышенко, аргументировав это тем, что большая часть нагрузки по строительству инфраструктуры в рамках госпрограммы была перенесена на Минстрой. По мнению нескольких собеседников РБК в туристической отрасли, состоявшаяся на заседании Госсовета дискуссия привлекла внимание к конкуренции между ведомствами за реализацию госпрограммы по развитию туризма повлияла на перспективы Ростуризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что решение об упразднении Ростуризма не связано с дискуссией во Владивостоке: все высоко оценивают промежуточные результаты ведомства, но в связи с амбициозными планами развития внутреннего туризма уровень работы необходимо повысить.