Власти определились с кандидатами на пост куратора туризма в Минэке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Пожар на складе строительных материалов в Петербурге локализовали Общество, 01:38
«Химки» ответили на пост Собчак фразой об отказе от «шаманских практик» Спорт, 01:29
Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне Политика, 01:00
Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил «Гром» Политика, 01:00
Власти определились с кандидатами на пост куратора туризма в Минэке Бизнес, 00:56
Месси побил третий рекорд Лиги чемпионов за сезон Спорт, 00:39
«Система» стала претендентом на российские активы IKEA Бизнес, 00:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными Экономика, 00:17
На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. кв м Общество, 00:16
Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы» Политика, 00:07
Валиева победила спорным решением. Что говорят о судействе Гран-при Спорт, 00:03
Защита сына Якунина заявила, что он практически не имеет связи с Россией Бизнес, 00:02
«Ростелеком» и Tele2 закупят российское оборудование связи на ₽20–25 млрд Технологии и медиа, 00:01
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 25 окт, 23:59
Бизнес ,  
0 

Власти определились с кандидатами на пост куратора туризма в Минэке

Место куратора туриндустрии могут занять депутат Тарбаев и экс-глава Ростуризма Догузова
Власти на этой неделе определятся с новым куратором туризма в Минэке. В числе кандидатов — депутат Сангаджи Тарбаев, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова и Алексей Кожевников из «Опоры России». Есть и «внутренний кандидат» Минэка
Сангаджи Тарбаев
Сангаджи Тарбаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство до конца недели может решить вопрос о назначении замминистра экономического развития, который будет курировать туристическую отрасль после упразднения Ростуризма, рассказал источник РБК в Минэкономразвития. Кандидаты на этот пост, как утверждает собеседник РБК, обсуждались в правительстве во вторник 25 октября. О планах и повестке встречи также знает и федеральный чиновник.

РБК направил запросы в правительство и министерство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отвечающего за туристическую отрасль, отказались от комментариев.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), а его функции передал Минэкономразвития — соответствующий указ глава государства подписал в четверг 20 октября. Решение было принято для «совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии», а также оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе президента.

Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил число заместителей министра экономического развития с 11 до 12, а число департаментов в министерстве — с 35 до 37. Но кандидаты на должность куратора, который будет отвечать в Минэкономразвития за туристическую отрасль, не назывались.

Чем известен Ростуризм и кто его курировал

Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. До этого за туристическую отрасль в 2000–2004 годах отвечало Минэкономразвития, которое получило эти функции от реформированного тогда Министерства по физической культуре, спорту и туризму. Кураторы у агентства регулярно менялись — это было и Минкультуры, и Минспорт, и Минэкономразвития. В июне 2020-го Ростуризм передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко. Среди крупных проектов агентства — запуск программы туристического кешбэка, которая позволяла туристам вернуть 20% стоимости отдыха в России при соблюдении определенных условий, субсидирование чартерных программ и разработка нацпроекта «Туризм и гостеприимство», отмечал Российский союз туриндустрии (РСТ).

После упразднения агентства отвечать за развитие туристической отрасли в статусе замминистра предложили экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой. Она возглавляла агентство с февраля 2019 года. До этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась, в том числе, информационным сопровождением Олимпиады в Сочи в 2014-ом и Чемпионата мира по футболу в 2018-ом. Как утверждает источник, близкий к упраздненному ведомству, предложение Догузовой о продолжении работы уже в министерстве поступило от Дмитрия Чернышенко, но ответ она пока не дала.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы
Pro
Фото: Jerome Favre / TASS Торговые сети России вышли в плюс. Что скрывается за фасадом стабильности
Исследования
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Инструкции
Pro
«Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь
Прогнозы
Pro
Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше
Саммари
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции

Догузова на вопросы РБК на момент публикации не ответила.

Среди кандидатов на пост замглавы Минэка два собеседника РБК, знакомых с ходом консультаций, также называют Сангаджи Тарбаева, который сейчас возглавляет комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Тарбаев — бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» (в 2006 году она была чемпионом Высшей лиги КВН), в 2014-2017 годах он был членом Общественной палаты России, в 2019—2020 — членом Общественной палаты Москвы. В 2019-2020 годах Тарбаев был также заместителем председателя правительства Калмыкии — постоянным представителем Республики при президенте России. В 2021 году Тарбаев стал кандидатом в Госдуму от партии «Новые люди»: в сентябре того же года был избран депутатом Госдумы VIII созыва. Тарбаев на вопрос РБК на момент публикации не ответил.

В числе претендентов на пост замглавы Минэка по туризму также вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Кожевников, рассказали два источника РБК в туристической отрасли.

Кожевников в прошлом был помощником руководителя Федеральной антимонопольной службы (в 2008-2011 годах) и помощником министра сельского хозяйства Елены Скрынник (с января по май 2011 года). В 2011- 2012 годах он занимал пост замгендиректора ГУП «Информационно-технологический центр Москомархитектуры» и был советником заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству. В 2014-2016 годах Кожевников был советником гендиректора АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны. С июня 2016 года — гендиректор компании «Конструктор путешествий» (партнеры проекта — «Опора России» и компания «Библио Глобус»). РБК направил запрос Кожевникову.

Курировать туризм может и «внутренний кандидат» Минэкономразвития — один из действующих заместителей министра Максима Решетникова, рассказали РБК два чиновника. Такой подход в министерстве уже был: в 2018-2020 годах, Ростуризм курировал в статусе замминистра Сергей Галкин (сейчас возглавляет Росстат).

Накануне ликвидации Ростуризма участники туриндустрии и чиновники обсуждали сценарий, что агентство может получить статус министерства, а также полномочия по управлению госпрограммой по развитию туризма. Речь идет о программе, которая была утверждена правительством в 2021 году — одной из ее целей было развитие туристической инфраструктуры и строительство гостиниц. Исполнителем госпрограммы, на финансирование которой до 2024 года запланировано 724 млрд руб. (в том числе 168,4 млрд руб. из федерального бюджета), был назначен Минстрой. Ростуризм был определен только исполнителем входящего в структуру госпрограммы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (на его реализацию в федеральном бюджете на 2022–2024 годы заложено 52,6 млрд руб.).

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке заседании Госсовета по развитию туризма с участием президента Владимира Путина губернатор Приморья Олег Кожемяко и еще несколько глав регионов попросили президента создать в туризме «единое окно» — ведомство, которое отвечало бы за развитие отрасли, пояснив, что в Ростуризме не хватает кадров. Но эту идею, как и предложение наделить агентство статусом исполнителя госпрограммы по развитию туризма, не поддержал Дмитрий Чернышенко, аргументировав это тем, что большая часть нагрузки по строительству инфраструктуры в рамках госпрограммы была перенесена на Минстрой. По мнению нескольких собеседников РБК в туристической отрасли, состоявшаяся на заседании Госсовета дискуссия привлекла внимание к конкуренции между ведомствами за реализацию госпрограммы по развитию туризма повлияла на перспективы Ростуризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что решение об упразднении Ростуризма не связано с дискуссией во Владивостоке: все высоко оценивают промежуточные результаты ведомства, но в связи с амбициозными планами развития внутреннего туризма уровень работы необходимо повысить.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Петр Канаев Петр Канаев, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
туризм Минэкономразвития Ростуризм Зарина Догузова Сангаджи Тарбаев
Материалы по теме
Путин упразднил Ростуризм. Что важно знать
Общество
Мишустин увеличил число замов главы Минэка после упразднения Ростуризма
Политика
Песков не стал связывать упразднение Ростуризма со спором на Госсовете
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter