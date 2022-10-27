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В США заявили, что не стремятся к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Белый дом: США не стремятся к новому раунду переговоров по ядерной сделке с Ираном

США не стремятся к новому раунду переговоров по ядерной сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в настоящее время это не в фокусе Вашингтона, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге, передает Reuters.

«Мы не просим о новом раунде переговоров по ядерной сделке с Ираном», — заявил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие.

В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг.

Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел маловероятным продвижение в достижении договоренности по СВПД с Ираном в краткосрочной перспективе. «Даже при нашем стремлении вернуться к взаимному соблюдению СВПД, мы не собираемся заключать плохое соглашение, и мы, конечно, не собираемся позволять Ирану делать вещи, которые неприемлемы в других областях, ради возвращения к соглашению», — сказал он в интервью Bloomberg.

То же мнение Блинкен выражал еще в середине сентября, после того, как Иран обвинил страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) в подталкивании к провалу сделки. Берлин, Лондон и Париж раскритиковали Тегеран, указав, что его позиция ставит достижение договоренности под угрозу. Среди прочего, страны заявили, что Иран продолжает развивать ядерную программу, а также предъявляет новые условия для возобновления сделки, в частности, закрытия расследования МАГАТЭ о происхождении следов урана на ряде иранских объектов.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления «евротройки» с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу. «Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — подчеркнул Чафи.

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