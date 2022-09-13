Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Росстат запланировал включить бонусы и инвестиции в учет доходов россиян Экономика, 06:00
Блинкен счел маловероятным достижение согласия с Ираном по ядерной сделке Политика, 05:31
Кабмин решил сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс. Общество, 05:28
Экс-президент «Эксмо-АСТ» приобрел третью типографию за два года Бизнес, 04:39
Два человека погибли при стрельбе в трех городах Канады Общество, 04:17
Армения попросит у России помощь из-за столкновения с Азербайджаном Политика, 03:39
Ереван сообщил о погибших в ходе обстрелов на границе с Азербайджаном Политика, 03:14
Российские дипломаты рассказали об отказах Грузии на въезд россиян Политика, 03:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Губернатор Белгородской области призвал жителей двух сел эвакуироваться Политика, 02:53
CNN узнал опасения США об изменении ЕС политики в отношении России Политика, 02:46
В США запасы нефти упали до уровня октября 1984 года Политика, 02:04
Эксперты предложили ограничить доступ новичков на некоторые горы в России Общество, 02:00
Пашинян обсудил с Путиным эскалацию на границе с Азербайджаном Политика, 01:50
Умер уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн Общество, 01:31
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Блинкен счел маловероятным достижение согласия с Ираном по ядерной сделке

Достижение договоренности по ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном кажется маловероятным из-за действий Тегерана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Мехико по итогам заседания американо-мексиканского Экономического диалога. Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента США в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — сказал Блинкен.

Он предположил, что Иран не хочет или не может сделать то, что нужно для заключения соглашения, поскольку Тегеран продолжает навязывать не относящуюся к теме переговоров повестку.

Иран обвинил «евротройку» в подталкивании к провалу ядерной сделки
Политика
Насер Канани Чафи

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован в 2015 году после многолетних переговоров между Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Ираном. Он предусматривал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что она не будет создавать ядерное оружие.

В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп решил выйти из СВПД и восстановить американские санкции в отношении Ирана. В свою очередь Тегеран стал постепенно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, в том числе касающиеся показателей обогащения урана и количества центрифуг.

Администрация Джо Байдена заявила об интересе к возвращению в сделку. После этого в Вене начались переговоры по восстановлению СВПД, однако они носили нерегулярный характер.

10 сентября МИД Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В заявлении «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) уточнялось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя «далеко за рамки» того, что можно оправдать «гражданскими соображениями».

Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы о его обязательствах по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран хочет закрыть все спорные вопросы между ним и МАГАТЭ до заключения СВПД. Речь идет о расследовании агентства о происхождении следов урана на ряде объектов Ирана, которое Тегеран потребовал закрыть.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как слежка за конкурентами на маркетплейсах мешает вам зарабатывать
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Новый торговый фронт: кто пострадает от разрыва отношений КНР и Британии
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как справиться с ощущением перегруженности: четыре приема — Fast Company
Статьи

«Евротройка» призвала Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что Иран должен «дать технически достоверные ответы на вопросы агентства о местонахождении всех ядерных материалов на территории страны».

Вечером 10 сентября официальный представитель МИДа Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления «евротройки» с критикой позиции Тегерана подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу. «Печально, что три европейские страны этим непродуманным заявлением сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров», — подчеркнул Чафи.

Теги
Энтони Блинкен США Иран ядерная сделка
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Иран передал США «конструктивный ответ» на предложение по ядерной сделке
Политика
США обвинили иранскую компанию в поставках дронов России и ввели санкции
Политика
МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров по ядерной сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter