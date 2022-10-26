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Народная скупщина утвердила новое правительство Сербии

Депутаты Народной скупщины Сербии после двух дней обсуждения утвердили новое правительство
Фото: parlament.rs
Фото: parlament.rs

Депутаты Народной скупщины Сербии после двух дней обсуждения утвердили новый состав правительства республики, сообщает сербский новостной портал «Новости» со ссылкой на видеотрансляцию заседания парламента.

«Сербия в такие времена должна иметь только просербское правительство, которое будет работать каждый день только в интересах Сербии и в котором не будет дисгармонии, но в котором каждый министр будет работать как член команды и делать все возможное, чтобы продолжать наш рост и развитие», — заявила новый премьер министр Анна Брнабич.

Новое правительство поддержали 157 депутатов из 225, 68 проголосовали против и 25 членов парламента отсутствовали.

Правительство вновь возглавила Ана Брнабич, которая занимает должность премьер-министра страны с 2017 года. Это ее третий срок. В составе нового правительства утверждены 25 министерств и три министра без портфеля.

Новое правительство Сербии под присягой обязалось сохранять Косово и Метохию в составе страны.

Президент Сербии Александр Вучич также присутствовал на церемонии утверждения нового состава правительства.

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Президентские и внеочередные парламентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Вучич был переизбран на второй срок с результатом 60% голосов в первом туре, а Прогрессивная партия, лидером которой он является, получила 46% голосов. 14 июля начались консультации президента с политическими партиями о формировании нового кабинета. 27 августа Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич в качестве премьера. Брнабич — первая женщина и открытая лесбиянка на посту председателя правительства Сербии.

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