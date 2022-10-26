Народная скупщина утвердила новое правительство Сербии
Депутаты Народной скупщины Сербии после двух дней обсуждения утвердили новый состав правительства республики, сообщает сербский новостной портал «Новости» со ссылкой на видеотрансляцию заседания парламента.
«Сербия в такие времена должна иметь только просербское правительство, которое будет работать каждый день только в интересах Сербии и в котором не будет дисгармонии, но в котором каждый министр будет работать как член команды и делать все возможное, чтобы продолжать наш рост и развитие», — заявила новый премьер министр Анна Брнабич.
Новое правительство поддержали 157 депутатов из 225, 68 проголосовали против и 25 членов парламента отсутствовали.
Правительство вновь возглавила Ана Брнабич, которая занимает должность премьер-министра страны с 2017 года. Это ее третий срок. В составе нового правительства утверждены 25 министерств и три министра без портфеля.
Новое правительство Сербии под присягой обязалось сохранять Косово и Метохию в составе страны.
Президент Сербии Александр Вучич также присутствовал на церемонии утверждения нового состава правительства.
Президентские и внеочередные парламентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Вучич был переизбран на второй срок с результатом 60% голосов в первом туре, а Прогрессивная партия, лидером которой он является, получила 46% голосов. 14 июля начались консультации президента с политическими партиями о формировании нового кабинета. 27 августа Вучич выдвинул кандидатуру Аны Брнабич в качестве премьера. Брнабич — первая женщина и открытая лесбиянка на посту председателя правительства Сербии.