Вучич сравнил с «идеальным штормом» размещением в Румынии дивизии США

Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает обострение ситуации в регионе. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, который сравнил ситуацию с «идеальным штормом».

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <...> Вы видите, американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию [и разместили] в нескольких километрах от границы с Украиной. Становится ясно, что нас ждет и дойдет ли дело до прямого столкновения или нет», — сказал на заседании Вучич.

Ранее телеканал CBC со ссылкой на командование дивизии сообщал, что размещенная в Европе 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США готова зайти на территорию Украины в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО. О переброске подразделения в Румынию стало известно летом. Речь идет о 4,7 тыс. человек.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» принимала участие в операциях Второй мировой войны на западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден». В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. НАТО планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.