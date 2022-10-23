Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Вучич сравнил с «идеальным штормом» размещением в Румынии дивизии США Политика, 17:08
Нурмагомедов оценил чемпионство Махачева фразой «думал, будет легче» Спорт, 17:06
Шойгу предупредил трех иностранных коллег о провокации с «грязной бомбой» Политика, 17:01
Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань Политика, 16:58
Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды Политика, 16:44
Камила Валиева выиграла первый турнир после допинг-скандала Спорт, 16:44
В результате теракта в Херсоне погиб один человек Политика, 16:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 16:23
Белгородский губернатор попросит правительство о помощи из-за обстрела ТЦ Политика, 16:19
Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой» Политика, 16:10
Гол Чалова пяткой не помог ЦСКА удержать победу в игре с «Оренбургом» Спорт, 16:08
Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Нурмагомедова Спорт, 15:37
«Судьи загубили карьеру». Как звезды UFC отреагировали на поражение Яна Спорт, 15:37
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 15:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Вучич сравнил с «идеальным штормом» размещением в Румынии дивизии США

Вучич: размещение дивизии США в Румынии является приближением к «идеальному шторму»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает обострение ситуации в регионе. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, который сравнил ситуацию с «идеальным штормом».

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <...> Вы видите, американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию [и разместили] в нескольких километрах от границы с Украиной. Становится ясно, что нас ждет и дойдет ли дело до прямого столкновения или нет», — сказал на заседании Вучич.

Ранее телеканал CBC со ссылкой на командование дивизии сообщал, что размещенная в Европе 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США готова зайти на территорию Украины в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО. О переброске подразделения в Румынию стало известно летом. Речь идет о 4,7 тыс. человек.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы» принимала участие в операциях Второй мировой войны на западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден».

В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак.

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде 29 июня согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. НАТО планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.

Читайте на РБК Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Фото: Sergio Perez / Reuters Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Теги
Украина Сербия Александр Вучич Армия США НАТО США
Материалы по теме
В США призвали готовиться к вторжению Китая на Тайвань в этом году
Политика
CBS News узнал о готовой зайти на Украину дивизии США в Европе
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter