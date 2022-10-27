Вирусологи оценили опасность нового штамма COVID «цербер»
Все штаммы типа «омикрон», к которым относятся и два новых варианта коронавируса, обладают высокой заразностью и довольно низкой летальностью. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России были выявлены два новых варианта COVID-19, в том числе подвид штамма «омикрон» — «цербер». Попова предупредила, что прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
«Изобретение» страшных имен для вариантов вируса SARS CoV-2, которые держат в психологическом напряжении большое число впечатлительных людей, не кажется хорошей идеей. Специалисты должны отнестись (и наверняка относятся) к этим новым штаммам с должным вниманием, но общество пугать не стоит», — считает Аграновский.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в разговоре с РБК также отметил, что подвид «цербер» распространяется довольно быстро, но летальность его не выше, чем у других вариантов коронавируса. Он добавил, что обсуждение того или иного подвида зависит от частоты его упоминания в научных публикациях и выступлениях ВОЗ. Малышев подчеркнул, что общая тенденция — увеличение инфекциозности штаммов, то есть распространенности, и снижение летальности.
«В принципе, ничего страшного тут нет, все идет в рамках развития пандемии, в том смысле, что появляется все больше и больше штаммов, которые быстрее заражают. Но в отношении тяжести — мы видим, что тяжесть заболевания вне зависимости от того, какие штаммы, снижается», — рассказал Малышев.
Комментируя сообщение о том, что из-за новых вариантов коронавируса может вырасти количество заболевших, Аграновский подчеркнул, что согласиться с этим утверждением или отвергнуть его можно будет только через некоторое время, когда станет доступна статистика заболеваемости.
«Понятно, что эти высококонтагиозные штаммы появились и уцелели в популяции не просто так, но предсказать их распространение, доминирование и рост числа заражений нельзя», — заключил вирусолог.
22 октября в России зафиксировали минимум заболевших COVID-19 c конца июля.
В начале месяца в Роспотребнадзоре отмечали, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается вторую неделю подряд. По словам Анны Поповой, в текущем сезоне COVID-19 ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы.