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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили опасность нового штамма COVID «цербер»

Вирусолог Аграновский: пугать общество «страшным именем» нового штамма COVID не стоит
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Все штаммы типа «омикрон», к которым относятся и два новых варианта коронавируса, обладают высокой заразностью и довольно низкой летальностью. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России были выявлены два новых варианта COVID-19, в том числе подвид штамма «омикрон» — «цербер». Попова предупредила, что прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

«Изобретение» страшных имен для вариантов вируса SARS CoV-2, которые держат в психологическом напряжении большое число впечатлительных людей, не кажется хорошей идеей. Специалисты должны отнестись (и наверняка относятся) к этим новым штаммам с должным вниманием, но общество пугать не стоит», — считает Аграновский.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в разговоре с РБК также отметил, что подвид «цербер» распространяется довольно быстро, но летальность его не выше, чем у других вариантов коронавируса. Он добавил, что обсуждение того или иного подвида зависит от частоты его упоминания в научных публикациях и выступлениях ВОЗ. Малышев подчеркнул, что общая тенденция — увеличение инфекциозности штаммов, то есть распространенности, и снижение летальности.

«В принципе, ничего страшного тут нет, все идет в рамках развития пандемии, в том смысле, что появляется все больше и больше штаммов, которые быстрее заражают. Но в отношении тяжести — мы видим, что тяжесть заболевания вне зависимости от того, какие штаммы, снижается», — рассказал Малышев.

Комментируя сообщение о том, что из-за новых вариантов коронавируса может вырасти количество заболевших, Аграновский подчеркнул, что согласиться с этим утверждением или отвергнуть его можно будет только через некоторое время, когда станет доступна статистика заболеваемости.

«Понятно, что эти высококонтагиозные штаммы появились и уцелели в популяции не просто так, но предсказать их распространение, доминирование и рост числа заражений нельзя», — заключил вирусолог.

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22 октября в России зафиксировали минимум заболевших COVID-19 c конца июля.

В начале месяца в Роспотребнадзоре отмечали, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается вторую неделю подряд. По словам Анны Поповой, в текущем сезоне COVID-19 ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы.

Теги
новости коронавирус омикрон-штамм Анна Попова заболеваемость COVID-19
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