В России зафиксировали минимум заболевших COVID-19 c конца июля

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В России за последние сутки зарегистрировали 9348 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель суточного прироста заражений с 27 июля, когда выявили 9027 случаев.

За сутки госпитализировали 1466 человек, что на 3,8% больше по сравнению с 21 октября, когда в больницы попали 1413 человек.

Выздоровели 15 035 россиян, 90 человек умерли.

Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве (865 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (539), на третьем — Свердловская область (458). За ними следуют Самарская область (360 человек), Московская область и Башкирия (по 293).

За все время пандемии в России заразились коронавирусом более 21 млн человек, более 389 тыс. зараженных умерли.

Оперативный штаб уже третий раз за месяц фиксирует менее 10 тыс. заболевших COVID-19. Впервые это было 18 октября (выявили 9474 заразившихся), второй раз — 21 октября (9761).

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В начале октября глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже отмечала снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, в этом году коронавирус «ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы» и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.