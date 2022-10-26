В Казахстане сообщили об около 200 тыс. заявок на ИИН от иностранцев

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В Казахстане с 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок на получение ИИН от иностранцев. Об этом сообщает агентство «Казахинформ» со ссылкой на министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности страны Асета Турысова.

ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Он присваивается всем физическим лицам в Казахстане и выдается пожизненно. ИИН дает возможность иностранному гражданину регистрацию номера у казахстанского оператора связи, кроме этого, возможность финансовых операций, в том числе переводов и открытия банковских счетов и карт.

«С 21 сентября поступило около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев. Точную информацию о представлении ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, банковский счет открыть, он обязан получить ИИН», — сказал он.

21 сентября в России по приказу президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. Это случилось спустя семь месяцев после начала специальной военной операции. Минобороны заявило о планах мобилизовать 300 тыс. человек с боевым опытом.

В действующем законе о мобилизации говорится, что на отсрочку от призыва могут рассчитывать признанные временно негодными к военной службе по здоровью, занятые уходом за тяжелобольными родственниками или инвалидами I группы, а также отцы, на иждивении у которых находятся четверо или более детей в возрасте до 16 лет.