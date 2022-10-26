На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. кв м

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 25 окт, 16:27
Пожар на складе строительных материалов в Петербурге локализовали Общество, 01:38
«Химки» ответили на пост Собчак фразой об отказе от «шаманских практик» Спорт, 01:29
Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне Политика, 01:00
Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил «Гром» Политика, 01:00
Власти определились с кандидатами на пост куратора туризма в Минэке Бизнес, 00:56
Месси побил третий рекорд Лиги чемпионов за сезон Спорт, 00:39
«Система» стала претендентом на российские активы IKEA Бизнес, 00:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными Экономика, 00:17
На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. кв м Общество, 00:16
Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом «грязной бомбы» Политика, 00:07
Валиева победила спорным решением. Что говорят о судействе Гран-при Спорт, 00:03
Защита сына Якунина заявила, что он практически не имеет связи с Россией Бизнес, 00:02
«Ростелеком» и Tele2 закупят российское оборудование связи на ₽20–25 млрд Технологии и медиа, 00:01
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 25 окт, 23:59
Общество ,  
0 

На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. кв м

Video

В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:48 по мск. Возгорание возникло по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, д. 8.

«В здании склада размером 100х240 м, высотой 12 м происходит горение на площади 6 тыс. кв м», — говорится в сообщении. Позже в МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 12 тыс. кв. м.

В 21:15 по мск ранг пожара повысили до второго, а спустя 20 минут — до третьего. Данных о пострадавших нет, добавили в ведомстве.

21 октября в Подмосковье загорелся склад на территории индустриального парка «Успенский», находящийся в городском округе Богородский на 58-м км Горьковского шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м, пожару присвоили второй ранг. В компании «Агрокомплекс Ногинский» (управляющая компания технопарка «Успенский») сообщили, что пожар возник во время строительства склада, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Что ожидает телеком-рынок по итогам 2022 года
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Как в российских компаниях борются с паникой и разговорами о политике

Теги
Санкт-Петербург Пожар склад МЧС Металлострой
Материалы по теме
В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади 4,8 тыс. кв. м
Общество
В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
Общество
Один человек пострадал после пожара на пороховом заводе в Перми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter