На складе в Петербурге произошел пожар площадью 12 тыс. кв м

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:48 по мск. Возгорание возникло по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, д. 8.

«В здании склада размером 100х240 м, высотой 12 м происходит горение на площади 6 тыс. кв м», — говорится в сообщении. Позже в МЧС сообщили об увеличении площади возгорания до 12 тыс. кв. м.

В 21:15 по мск ранг пожара повысили до второго, а спустя 20 минут — до третьего. Данных о пострадавших нет, добавили в ведомстве.

21 октября в Подмосковье загорелся склад на территории индустриального парка «Успенский», находящийся в городском округе Богородский на 58-м км Горьковского шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м, пожару присвоили второй ранг. В компании «Агрокомплекс Ногинский» (управляющая компания технопарка «Успенский») сообщили, что пожар возник во время строительства склада, никто не пострадал.