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Общество ,  
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В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади 4,8 тыс. кв. м

МЧС: в подмосковном Ногинске загорелся склад, площадь пожара составила 4,8 тыс. кв. м
В Ногинске загорелись складские помещения. По предварительным данным, пострадавших нет

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В Подмосковье загорелось нежилое здание, которое находится в городском округе Богородский на 58 км Горьковского шоссе, на момент прибытия первых пожарных наблюдалось сильное задымление, пожару присвоили второй ранг, сообщает подмосковное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 8:29 мск. На тушение отправили 82 человека и 27 единиц техники, из них от МЧС — 42 человека и 15 машин.

В пресс-службе МЧС подтвердили РБК, что горит складское помещение на территории индустриального парка «Успенский», по состоянию на 10:14 мск площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м. До этого сообщалось что площадь пожара составляет около 4,8 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Площадь пожара сейчас составляет 2000 кв.м. Предварительно пострадавших нет. Силы и средства на месте работают», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По словам гендиректора ЗАО «Агрокомплекс Ногинский» (управляющая компания технопарка «Успенский») Николая Дзюндзи. «Шло строительство склада, внутренние работы, там ничего на складе нет. Жертв нет», — сообщил Дзюндзя.

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В сентябре в Подмосковье пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске, огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м. В начале августа возгорание произошло на складе маркетплейса Ozon в Истре, огонь охватил 55 тыс. кв. м при общем размере здания в 76 тыс. кв. м, у здания ружнула крыша.

Пожар удалось потушить только спустя сутки, к тушению привлекали два вертолета и поезд. Пострадали 11 человек, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет назвал в качестве возможных причин возгорания короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Ведомство возбудило дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Екатерина Костина Екатерина Костина
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