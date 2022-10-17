В Николаеве загорелся склад горюче-смазочных материалов

Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) загорелся в Николаеве на Украине, пожар удалось оперативно локализовать. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Украинское агентство УНИАН в ночь на 17 октября опубликовало видео, на котором видно, как горят резервуары с горючим.

«Пожар локализировали», — написал Ким в своем телеграм спустя 40 мин.

В ночь на 17 октября в центральных и на южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Так, кроме Николаевской области сирены звучали в Полтавской, Одесской, Запорожской (на подконтрольной Украине части), Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях.

С 10 октября власти украинских регионов неоднократно объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. Российское Минобороны затем отчиталось о массированном ударе по объектам связи, энергетики и военного управления Украины.

