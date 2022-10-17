В работе сервисов QIWI произошел технический сбой

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В работе сервисов у части клиентов QIWI произошел непродолжительный сбой, неисправность устранили, сообщили РБК в пресс-службе платежного сервиса.

О неполадках в работе QIWI сообщила ранее днем, в мобильном приложении говорилось об обнаружении проблемы, «которая затрагивает все наши сервисы». Компания не уточнила причины сбоя, но подчеркнула, что переводы средств и платежи достигнут адресатов после восстановления работы сервисов.

QIWI — российская компания, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ.

В середине октября сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», на неполадки пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Около половины (45%) пожаловались на общий сбой, 15% сообщений о сбоях касались трудностей с использованием мобильного приложения, 13% — использованием сайта, а 10% — мессенджера.