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МИД обвинил США в проведении кибератак против России руками Украины

Фото: Andreas Poertner / Chromorange / Global Look Press
Фото: Andreas Poertner / Chromorange / Global Look Press

США проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего при помощи ИT-армии Украины. Об этом заявил заместитель главы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин, передает «РИА Новости».

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами ИT-армии Украины», — сказал Шин.

В июне Накасоне в интервью Sky News сообщил, что Соединенные Штаты провели серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. По словам генерала, все «цифровые операции» против России проводятся под гражданским надзором и в соответствии с политикой, принятой Министерством обороны США.

Накасоне отказался вдаваться в детали и подтверждать законность подобных действий. При этом он не говорил, что операции проводились руками украинской «ИT-армии».

По словам генерала, с начала года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Как указал Шин, большинство исходит от США и стран Евросоюза.

Дипломат также заявил о многочисленных свидетельствах, которые подтверждают, что спецслужбы США и стран НАТО занимаются агрессией в информационном пространстве. Однако не привел конкретных примеров.

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В прошлом году на встрече в Женеве президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину обозначить 16 секторов инфраструктуры, на которые следовало бы запретить кибератаки. После этого была организована рабочая группа. От России в нее вошли представители Совета безопасности, МИДа, Генпрокуратуры и ФСБ. От США — сотрудники Совета национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента, а сопредседателем была назначена замсоветника президента по национальной безопасности Энн Нейбергер. При этом формат постоянных переговоров на группу не распространялся.

В апреле заместитель секретаря Совета безопасности и сопредседатель рабочей группы от России Олег Храмов сообщил, что США в одностороннем порядке из нее вышли. Совместная работа по киберпреступлениям и поиску хакеров была приостановлена. В середине октября в Кремле заявили о готовности восстановить диалог по вопросам кибербезопасности.

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США Украина кибербезопасность МИД
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