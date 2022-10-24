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МИД усомнился в целесообразности проведения международных форумов в США

Мария Захарова усомнилась в целесообразности проведения международных форумов в США
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Ситуация с невыдачей виз российским делегатам на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ — это очередной повод задуматься, стоит ли доверять проведение крупных международных форумов США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«США вновь проявили двуличие и продемонстрировали высокомерное пренебрежение принципами работы международных организаций, предусматривающими недискриминационное и равноправное партнерство их участников», — отметила Захарова.

Представитель МИДа также отметила, что неучастие России в очном формате конференции снижает уровень этого мероприятия.

26–28 октября в Вашингтоне состоится Международная министерская конференция МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», в которой планировала принять участие российская делегация в составе представителей Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора. Однако США не выдали визы российским делегатам.

Ранее США не выдали визы большинству членов российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министру иностранных дел Сергею Лаврову визу одобрили, несмотря на то, что против него введены санкции, из-за чего ему запрещен въезд на территорию США (санкционный режим США предусматривает исключения). Позже, 16 сентября, большинство участников делегации «Роскосмоса» не получили приглашения и визы для участия во французском астронавтическом конгрессе.

Теги
Персоны
визы Мария Захарова МАГАТЭ США

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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