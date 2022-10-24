В Москве арестовали водителя, сбившего насмерть женщину с ребенком

Фото: Прокуратура города Москвы

Суд в Москве отправил под стражу мужчину, сбившего насмерть женщину с ребенком на пешеходном переходе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Под стражей мужчина пробудет до 22 декабря. Ему предъявили обвинения по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

По информации столичной прокуратуры, мужчина частично признал вину. Во время судебного заседания он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Авария произошла вечером 22 октября на улице Богданова. Автомобиль Audi A6 сбил насмерть женщину 1980 года рождения и ее сына 2017 года рождения.

Прокуратура Москвы со ссылкой на очевидцев сообщила, что водитель был сильно пьян. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался.