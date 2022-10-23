СК возбудил дело из-за гибели женщины и ребенка в ДТП в Москве

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после ДТП, в котором погибли женщина с малолетним сыном. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — два года лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 22 октября на улице Богданова. 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина 1980 года и ее сын 2017 года рождения скончались на месте. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Следователи допрашивают очевидцев аварии.