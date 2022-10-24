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В мэрии оценили транспортный эффект новой станции метро «Суворовская»

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Столичные власти, утвердившие проект планировки станции «Суворовская» кольцевой линии метрополитена, просчитали ее транспортную эффективность. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская напомнила, что Люблинско-Дмитровская ветка — единственный диаметр, у которого только одна пересадка на Кольцевую («Чкаловская» возле Курского вокзала). После запуска кольцевой «Суворовской» и перехода с нее на «Достоевскую» салатовой линии транспортная нагрузка перераспределится, и пассажиры получат новые удобные маршруты.

Как пояснила Юлиана Княжевская, в результате сопряжения кольцевой и северного участка Люблинско-Дмитровской линии загруженность обеих станций «Проспект Мира» уменьшится на 30%. Сейчас этот пересадочный узел на стыке оранжевой ветки и кольца, соседний с будущей «Суворовской», работает с большими перегрузками, особенно в часы пик.

Помимо жилых кварталов и офисов рядом с «Проспектом Мира» находятся такие знаковые для Москвы объекты, как спорткомплекс «Олимпийский», театры «Уголок дедушки Дурова» и «Русская песня». Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что «Суворовская» улучшит транспортную доступность «Олимпийского», который сейчас реконструируется, и добавил, что рядом возведут жилой дом в рамках программы реновации, общественно-деловой и торгово-развлекательный центры.

Председатель Москомархитектуры сообщила, что создание пересадочного узла «Суворовская» — «Достоевская» позволит существенно улучшить транспортное обслуживание столичных районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской — а это более 200 тыс. москвичей.

В Институте Генплана Москвы уточнили детали будущего узла. Заместитель директора института Игорь Бахирев рассказал, что утвержденный проект станции «Суворовская» предусматривает ее размещение вдоль Суворовской площади (рядом Театр Российской армии, Екатерининский парк). Два вестибюля будут выходить на ул. Делегатскую, ул. Дурова и в сторону Олимпийского проспекта. Проект Института Генплана предусматривает также благоустройство территории, прилегающей к станции метро. Там появятся широкие пешеходные дорожки, велодорожки, площадки для велопарковки и велошеринга. Сергей Собянин пообещал, что будут приведены в порядок дороги, в том числе Олимпийский проспект, ул. Достоевского, Самотечная, Советской Армии, Селезневская, Самарская и Щепкина, а также Суворовская площадь.

Теги
Метро Московский метрополитен Москомархитектура «Олимпийский»
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