В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Власти Москвы до конца 2019 года планируют возобновить строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом в Twitter сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом», — написал он.

По его словам, «Суворовская» расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». Кроме того, с нее будет пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции «Суворовская». Строительство планировалось завершить в 2015 году, однако в начале 2017 года от реализации проекта отказались в связи с его дороговизной.