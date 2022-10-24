Главный военком Киева заявил о необходимости продлить мобилизацию для ВСУ

Фото: Carl Court / Getty Images

На Украине есть необходимость в доукомплектовании вооруженных сил, сообщил главный военный комиссар Киева Юрий Максимов в интервью ТСН.

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. <...> Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», — сказал Максимов.

По его словам, мобилизационные мероприятия будут проводиться и в 2023 году. «Пока мы воюем — должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли», — сказал он. Максимов добавил, что до тех пор повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет.

Отвечая на вопрос о вручении повесток нарушителям комендантского часа, Максимов пояснил, что запретов на место вручения повесток законодательством сейчас не предусмотрено. «Закон говорит об оповещении путем вручения повестки. Все», — сказал главный военком.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране в феврале, он подписал указ о начале всеобщей мобилизации 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой. Изначально сообщалось, что срок мобилизации будет ограничен периодом в 90 дней, однако затем действие указа неоднократно продлевалось, последний раз — в середине августа. Военное положение и мобилизация продлятся еще 90 дней, до 21 ноября этого года. В конце сентября Зеленский также отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию.

Объявляя о начале спецоперации, президент Владимир Путин объявил, что она нужна, чтобы защитить жителей Донбасса и предотвратить «геноцид со стороны киевского режима». Позднее, днем 24 февраля, Путин заявил, что операция носит вынужденный характер. «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — сказал президент.