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В Швейцарии спрогнозировали трудную для энергоснабжения зиму в 2023 году

Зима в Швейцарии в 2023-2024 году будет еще более трудной для энергоснабжения страны, заявил в интервью газете Le Temps директор Федерального управления энергетики Бенуа Рева.

«Зима 2023-2024 годов будет еще более трудной: доступ к российскому газу станет практически невозможен, тем более что китайская экономика перезапускается. Нам придется, таким образом, продолжать создание запасов», — сказал Рева (перевод по ТАСС).

Отвечая на вопрос, хватит ли Швейцарии энергии на эту зиму, он сообщил, что резервы нефти рассчитаны на четыре месяца, а объемы газа будут зависеть от импорта, так как в стране нет своих запасов газа. В связи с этим правительство поручило газовой отрасли приобрести газ в хранилищах в Германии и Франции.

Ранее издание Basler Zeitung писало, что правительство Швейцарии разработало план на случай нехватки электроэнергии. План предусматривает несколько этапов, начиная с призывов к жесткой экономии электроэнергии, вроде отключения подсветки витрин магазинов или обогревателей, до нормирования квот на потребление электричества примерно для 30 тыс. крупных энергопотребителей. Если этих мер не будет достаточно, четвертый этап плана предусматривает возможность отключений электричества в отдельных районах страны на 4–8 часов в день.

Также есть план для экономии газа, отмечало Basler Zeitung. Все также начнется с призывов к жесткой экономии, чтобы сократить потребление газа на 5%. Второй этап предусматривает перевод предприятий на нефтепродукты вместо газа, третий - ограничение температуры в общественных зданиях и офисах, а четвертый — квоты для крупных потребителей.

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