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Тиньков рассказал о первой личной встрече с донором костного мозга

Бизнесмен, основатель и бывший ключевой акционер Тинькофф Банка Олег Тиньков, который лечится от лейкемии (рак костного мозга), впервые встретился со своим донором. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну вот, долгожданна встреча с донором Сандрой. Было очень эмоционально, это вероятно так круто сохранить чью-то жизнь», — написал Тиньков.

Он также опубликовал видео встречи с женщиной у нее дома. Ранее бизнесмен рассказывал, что Сандра — гражданка Германии и живет во Франкфурте.

Летом текущего года Тиньков писал в соцсетях, что проходит двухмесячную реабилитацию в Швейцарии, после чего собирался продолжить реабилитацию во Франции.

О своей борьбе с лейкемией в острой форме Тиньков сообщил в марте 2020 года. На тот момент он прошел уже несколько курсов химиотерапии, диагноз ему был поставлен в октябре 2019 года. В июле 2020 года бизнесмену провели трансплантацию костного мозга. В декабре он сообщил, что у него отсутствуют признаки и симптомы рака. «У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — писал он.

Позднее в том месяце Тиньков заявил, что продолжается бороться с болезнью, так как, по его словам, победить ее окончательно невозможно. «Я нахожусь в стадии какой-то борьбы. Во-первых, победить эту болезнь окончательно, мне кажется, невозможно, к сожалению. Вы должны понимать, что существует около 1000 кровяных раков, насколько я помню, либо 500, и только лейкемии 200», — рассказывал бизнесмен.

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В феврале 2021 года предприниматель открыл «Фонд семьи Тиньковых», благотворительный фонд, который оказывает помощь людям с онкогематологическими заболеваниями.

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