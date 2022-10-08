Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Кадыров заявил, что с назначением Суровикина СВО «в надежных руках» Политика, 22:42
В отделении банка в Херсоне предотвратили теракт Общество, 22:26
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 22:16
Из порта Крыма отправился первый катер с пассажирами Политика, 22:04
Южная Корея и Япония сообщили об очередном ракетном запуске КНДР Политика, 21:48
Дортмундская «Боруссия» на последних секундах вырвала ничью у «Баварии» Спорт, 21:35
Теракт на Крымском мосту. Что известно к 21:30 Общество, 21:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Хуснуллин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту Общество, 21:21
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 21:21
«Локомотив» уволил немецкого главного тренера и спортивного директора Спорт, 21:17
Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики Политика, 21:11
«Милан» обыграл «Ювентус» и поднялся на третье место в чемпионате Италии Спорт, 21:06
В пяти районах Крыма продлили желтый уровень опасности Политика, 21:02
«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ Спорт, 20:54
Военная операция на Украине ,  

В отделении банка в Херсоне предотвратили теракт

В отделении банка ПСБ в Херсоне предотвратили теракт

В центре Херсона предотвратили теракт, который собирались совершить в отделении банка ПСБ. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Боевики киевского режима готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне. Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — сказал собеседник.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Запорожской, а также с Донецкой и Луганской народными республиками после референдумов на этих территориях.

7 октября власти заявили, что в Херсонской области ракета попала в автобус с мирными жителями, в результате погибли пять человек, еще столько же пострадали. Удар был нанесен ракетой HIMARS, утверждают они. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, автобус ждал переправы через реку Ингулец.

Теги
Херсон теракт
Материалы по теме
В Херсоне прогремели десять взрывов
Политика
Стремоусов заявил, что ВСУ «дан отпор» в Херсонской области
Политика
В Херсоне сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter