В отделении банка в Херсоне предотвратили теракт

В центре Херсона предотвратили теракт, который собирались совершить в отделении банка ПСБ. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Боевики киевского режима готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне. Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — сказал собеседник.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Запорожской, а также с Донецкой и Луганской народными республиками после референдумов на этих территориях.

7 октября власти заявили, что в Херсонской области ракета попала в автобус с мирными жителями, в результате погибли пять человек, еще столько же пострадали. Удар был нанесен ракетой HIMARS, утверждают они. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, автобус ждал переправы через реку Ингулец.