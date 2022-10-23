В Севастополе объяснили громкие звуки плановыми учениями мобилизованных

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Причиной громких звуков в Севастополе являются плановые стрельбы мобилизованных на полигоне. Об этом написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» — написал губернатор.

Ранее Развожаев призвал жителей города помочь городским властям привести в порядок все городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги.

По его словам, в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», однако власти делают все возможное чтобы очистить подвалы от захламлений и оборудовать их вещами первой необходимости.

В Севастополе, как и во всем Крыму, действует режим среднего реагирования. Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.