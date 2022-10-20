Губернатор Развожаев: на въезде в Севастополь могут установить дополнительные блокпосты

Власти допустили установку новых блокпостов на въезде в Севастополь

Фото: Александр Река / ТАСС

На въезде в Севастополь могут установить дополнительные блокпосты, усилят проверки транспорта. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«У нас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии, которые проводят контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и выборочно частных авто. Эта работа продолжится, будет усилена, возможно, появятся дополнительные посты», — сказал Развожаев.

При этом Развожаев сообщил, что никаких дополнительных мер, включая комендантского часа и ограничений во въезд и выезд вводиться не будет.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов допустил изменения правил на въезд и выезд из полуострова. «Это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он заявил, что усиление безопасности объектов на критически важной инфраструктуре не предусмотрено, поскольку меры безопасности и так были усилены в связи с высоким уровнем террористической опасности.

В связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения, добавил Аксенов.

Кроме Крыма и Севастополя режим среднего уровня реагирования действует также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.