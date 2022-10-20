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Власти допустили установку новых блокпостов на въезде в Севастополь

Губернатор Развожаев: на въезде в Севастополь могут установить дополнительные блокпосты
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

На въезде в Севастополь могут установить дополнительные блокпосты, усилят проверки транспорта. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«У нас на въезде работают стационарные, круглосуточные посты ГИБДД и Росгвардии, которые проводят контроль въезжающего транспорта, особенно грузового, и выборочно частных авто. Эта работа продолжится, будет усилена, возможно, появятся дополнительные посты», — сказал Развожаев.

При этом Развожаев сообщил, что никаких дополнительных мер, включая комендантского часа и ограничений во въезд и выезд вводиться не будет.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов допустил изменения правил на въезд и выезд из полуострова. «Это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он заявил, что усиление безопасности объектов на критически важной инфраструктуре не предусмотрено, поскольку меры безопасности и так были усилены в связи с высоким уровнем террористической опасности.

В связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения, добавил Аксенов.

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Кроме Крыма и Севастополя режим среднего уровня реагирования действует также на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

В указе президента Владимира Путина говорится, что при среднем уровне реагирования региональные власти могут обеспечить:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Теги
Севастополь Крым Михаил Развожаев Сергей Аксенов
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