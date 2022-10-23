SANA: на базе США у нефтяного месторождения Оман в Сирии произошли взрывы

На базе США у нефтяного месторождения в Сирии произошли взрывы

На американской базе у нефтяного месторождения Омар в провинции Дейр-эз-Зора на востоке Сирии прогремело несколько взрывов, повлекшие пожары, сообщает сирийское агентство SANA.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявила, что было слышно по крайней мере пять взрывов, пишет Al-Alam. Al-Mayadeen со ссылкой на источники сообщает, что удар произвел беспилотник неизвестного происхождения. Информации о потерях нет.

США ответили обстрелами сельскохозяйственных лесов в окрестностях города Эль-Маядин, добавило агентство.

Провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, равно как и северные территории страны, находится под контролем «Сирийских демократических сил», которых поддерживают США. На севере и востоке Сирии также расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения страны.

С 2015 года США построили в Сирии, в том числе в Дейр-эз-Зоре, несколько военных баз. Часть из них располагается рядом с месторождениями нефти. Бывший президент США Дональд Трамп пояснял, что военные находятся там для того, чтобы не позволить членам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) вновь установить контроль над месторождениями.

Базы США неоднократно подвергались атакам. В конце августа при очередном обстреле двух объектов пострадали трое американских военных. Они получили легкие травмы, один военный сразу вернулся к несению службы. Ударные вертолеты США ответным огнем уничтожили по меньшей мере три автомобиля и нескольких человек, которые «были ответственны за запуски ракет», сообщало Центральное командование США (CENTCOM).