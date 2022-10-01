Внедорожник врезался в машину и наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве

Внедорожник врезался в машину и сбил двух пешеходов на севере Москвы

Фото: АГН «Москва»

Автомобиль Toyota столкнулся с машиной Citroën на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, а затем сбил двух переходивших дорогу пешеходов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Авария произошла в 13:05 мск. Пострадавших госпитализировали. Телеграм-канал SHOT писал, что их отвезли в больницу с переломом таза и ушибом головного мозга. По предварительной информации, водитель Toyota передвигался на служебном автомобиле, SHOT и Mash уточняют, что это был внедорожник Land Cruiser.

В МВД указали, что виновник аварии не был пьян. «По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе дептранса Москвы РБК сказали, что после ДТП на его месте было незначительно затруднено движение, но затем проезжую часть освободили, «затруднений нет».