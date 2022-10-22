В Норильске на нефтебазе разлилось топливо

Фото: МЧС России

В Норильске на нефтебазе разлилось дизельное топливо, инцидент произошел во время его перекачки из железнодорожной цистерны, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Место происшествия обработали сорбентом. В устранении последствий участвовали 39 человек от норильской топливной компании.

Кому именно принадлежит нефтебаза, в ведомстве не уточнили.

Крупная авария с топливом в Норильске произошла в мае 2020 года: тогда на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб., суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. за нанесенный ущерб, это оказалась рекордная компенсация за вред, причиненный природе.

Год спустя, в августе 2021-го, в Росприроднадзоре говорили, что нефтепродукты все еще попадают в воду из почвы после аварии. Работы по восстановлению почвы завершились в сентябре текущего года.