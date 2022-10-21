В Домодедово вернут курительные комнаты

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В ближайшее время будут открыты курительные комнаты внутри аэропорта Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В настоящее время курительных комнат в пассажирском терминале Домодедово нет, но их обустройство планируется в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Домодедово добавили, что в аэропорту есть курительные места, расположенные недалеко от входов в здание пассажирского терминала.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возращение в аэропорты изолированных помещений для курения. Вскоре после этого, в январе 2020 года, курилки заработали в Шереметьево. В июле 2021 года курительные комнаты открыл также аэропорт Внуково.