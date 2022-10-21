Песков не увидел связи выстрелов Путина на полигоне с военной операцией

Песков: выстрелы Путина на полигоне для подготовки мобилизованных не связаны с СВО

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

То, что президент Владимир Путин во время проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сделал несколько тестовых выстрелов из снайперской винтовки, не связано с проведением военной операции на Украине, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это связано с СВО. Тем более что Путин брал в руки оружие не один и не два раза», — заявил он журналистам, передает корреспондент РБК.

На вопрос о количестве выстрелов Песков не смог ответить, однако рассказал, что президент попал в цель. «Звон гонга [при попадании] был слышен», — уточнил представитель Кремля.

20 октября Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил полигон для подготовки мобилизованных в Рязанской области. Глава государства проверил, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание. Также он сделал несколько тестовых выстрелов из винтовки Драгунова при посещении стрелкового комплекса. Президент впервые прибыл на пункт подготовки мобилизованных. Шойгу посещал их несколько раз.

Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Как рассказывали в Минобороны, курс обучения призванных проходит «с повышенной интенсивностью», за время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат. После одиночной подготовки солдат продолжают обучать в составе подразделений. На этом этапе предусмотрены огневые упражнения и сдача зачетов «с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов».