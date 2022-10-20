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Путин выстрелил из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
Путин вместе с Шойгу приехали на полигон в Рязанской области, где готовят мобилизованных. Президент посетил стрелковый комплекс и выстрелил из винтовки Драгунова

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Президент Владимир Путин во время проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сделал несколько тестовых выстрелов из снайперской винтовки. Видео показал телеграм-канал «Звезды».

Путин приехал на полигон вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Ему доложили, как мобилизованные проходят боевое слаживание в составе подразделений, и показали занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Как заявили в Минобороны, курс обучения мобилизованных проходит «с повышенной интенсивностью», за время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.


Ранее министерство, рассказывая о ходе подготовки мобилизованных, сообщало, что снайперские пары отрабатывают стрельбу из винтовок Драгунова (СВД) по целям на дистанциях до 1 км и бесшумных винтовок ВСС (винтовка снайперская специальная).

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение в 1963 году, это основное самозарядное снайперское оружие мотострелковых и других подразделений Вооруженных сил России. СВД предназначена для поражения личного состава и небронированных целей противника на дальностях до 800 м.

Путин ранее говорил, что первичная подготовка мобилизованных в так называемых частях-формирователях должна длиться от пяти до десяти дней, затем идет подготовка в боевых частях от пяти до 15 дней.

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Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. 14 октября Путин допустил, что «в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены». По его словам, на тот момент были призваны 222 тыс. человек, а всего, со слов Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс.

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Владимир Путин винтовка Рязанская область снайперская винтовка

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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