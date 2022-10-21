В Новой Зеландии чиновникам запретили употреблять непонятные слова

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Новозеландские чиновники будут обязаны общаться с гражданами на понятном языке без специальных терминов и аббревиатур. Такие требования на них будут наложены новым законом, который 20 октября принял парламент Новой Зеландии. Об этом сообщает местный портал RNZ.

«Закон требует, чтобы государственная служба общалась с новозеландцами в ясной и краткой форме, которая будет всем понятна», — отметила новозеландский депутат Рэйчел Бояк, автор данного закона.

Чиновникам придется отказаться от канцеляризмов и сложных английских слов. В законе отмечается, что таким образом Новая Зеландия стремится помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.

В законе не прописаны наказания за его неисполнение.

Документ был принят членами парламента в третьем чтении. Его еще должен подписать генерал-губернатор Новой Зеландии.

Новозеландский закон был основан на законе США «О простом письме» от 2010 года. Он установил, что чиновники должны писать «четкие правительственные сообщения, которые общественность может понять и использовать».