Маск спрогнозировал, как долго продлится глобальная рецессия

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 10:34
Кадры с места большого пожара на складе в Подмосковье Общество, 10:33
FTX будет проверять токены на признаки ценных бумаг Крипто, 10:33
Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией Pro, 10:30
Стивена Джеррарда уволили с поста главного тренера «Астон Виллы» Спорт, 10:30
Орбан сообщил, что ЕС освободил Венгрию от введения предельных цен на газ Политика, 10:20
Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу Политика, 10:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как и почему элитная недвижимость пережила все экономические кризисы Недвижимость, 10:18
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом по роману «Вторая жизнь Уве» Life, 10:17
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День победы Политика, 10:17
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:11
Свечников сделал первый хет-трик и возглавил список снайперов сезона НХЛ Спорт, 10:11
Маск спрогнозировал, как долго продлится глобальная рецессия Экономика, 10:09
В подмосковном Ногинске загорелся склад на площади 4,8 тыс. кв. м Общество, 10:04
Экономика ,  
0 

Маск спрогнозировал, как долго продлится глобальная рецессия

Маск допустил, что глобальная рецессия продлится до весны 2024 года
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глобальная рецессия может продлиться до весны 2024 года, предположил американский бизнесмен Илон Маск.

Предприниматель ответил на пост сооснователя криптовалюты Dogecoin Билли Маркуса (в «Твиттере» он подписан как Шибетоши Накамото). «Ух ты, цифры по коронавирусу действительно довольно низкие. Думаю, все, о чем нам сейчас нужно беспокоиться, — это надвигающаяся глобальная рецессия и ядерный апокалипсис», — написал Маркус.

Маск в ответ заметил, что было и правда «неплохо было бы прожить хотя бы год без ужасного глобального события». В ответ Маркус спросил, как долго, как считает предприниматель, продлится рецессия.

«Могу только предположить, но, вероятно, до весны 2024-го», — написал Маск.

На прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в следующем году до 2,7 против 2,9%, ожидавшихся в июле. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, глобальная экономика по-прежнему испытывает серьезные трудности и находится под влиянием трех «мощных факторов»: военных действий на Украине, «кризиса стоимости жизни» из-за роста инфляции, а также снижения экономической активности в Китае.

По его словам, на этом фоне более трети мировой экономики в этом или следующем году может ждать сокращение, а в трех крупнейших экономиках — США, Евросоюза и Китая — продолжится стагнация. «Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.

Читайте на РБК Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Каковы шансы россиян найти работу за границей — мнение консультанта
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Фото: Shutterstock Как изменился рынок труда в нефтегазовой отрасли за последний год — цифры
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Теги
рецессия США Илон Маск
Материалы по теме
Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске глобальной рецессии
Экономика
Глава ЦБ Германии допустил рецессию зимой
Экономика
Илон Маск спрогнозировал «пару лет» мягкой рецессии в США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter