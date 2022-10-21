Маск спрогнозировал, как долго продлится глобальная рецессия

Маск допустил, что глобальная рецессия продлится до весны 2024 года

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глобальная рецессия может продлиться до весны 2024 года, предположил американский бизнесмен Илон Маск.

Предприниматель ответил на пост сооснователя криптовалюты Dogecoin Билли Маркуса (в «Твиттере» он подписан как Шибетоши Накамото). «Ух ты, цифры по коронавирусу действительно довольно низкие. Думаю, все, о чем нам сейчас нужно беспокоиться, — это надвигающаяся глобальная рецессия и ядерный апокалипсис», — написал Маркус.

Маск в ответ заметил, что было и правда «неплохо было бы прожить хотя бы год без ужасного глобального события». В ответ Маркус спросил, как долго, как считает предприниматель, продлится рецессия.

«Могу только предположить, но, вероятно, до весны 2024-го», — написал Маск.

На прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в следующем году до 2,7 против 2,9%, ожидавшихся в июле. Как отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, глобальная экономика по-прежнему испытывает серьезные трудности и находится под влиянием трех «мощных факторов»: военных действий на Украине, «кризиса стоимости жизни» из-за роста инфляции, а также снижения экономической активности в Китае.

По его словам, на этом фоне более трети мировой экономики в этом или следующем году может ждать сокращение, а в трех крупнейших экономиках — США, Евросоюза и Китая — продолжится стагнация. «Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — заявил экономист.