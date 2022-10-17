Вильфанд рассказал, когда в Москве может выпасть первый снег

Редкие снежники с дождем в московском регионе возможны в пятницу, 21 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — сообщил он.

По его словам, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены, поэтому сегодня средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. «Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по среду в Москве температура днем составит от 8 до 10–11 градусов тепла, а ночью — от 2 до 7. 19 октября воздух прогреется до плюс 5–8 градусов, в четверг и пятницу — до плюс 3–8. Начиная с четверга ночью нижний порог температуры будет ниже нуля: 20 октября она составит от минус 1 до плюс 4 градусов, 21 октября — от минус 3 до плюс 2.

Вильфанд ранее говорил, что похолодание придет в центральные регионы европейской части России 19 октября. «Начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября», — пояснял он.