Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
«Коммерсантъ» узнал об отмене осенней ротации губернаторов из-за СВО Политика, 02:59
Более 30 дел завели в Белоруссии после запрета Лукашенко на рост цен Экономика, 02:31
Вильфанд рассказал, когда в Москве может выпасть первый снег Общество, 02:01
Daily Mail узнала о планах консерваторов сместить Трасс на этой неделе Политика, 01:46
«РИА Новости» сообщило о пленении разведчиков ВСУ в Харьковской области Политика, 01:36
В Минстрое из-за нехватки строителей предложили привлекать безработных Политика, 01:17
Аналитики спрогнозировали рост фармрынка до 2,9 трлн руб. Общество, 01:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В районе Коми ввели режим ЧС из-за разлива 100 куб. м нефти Общество, 00:40
Саудовский монарх заявил о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+ Политика, 00:35
«Прежних цен не будет». Что происходит с рынком автозапчастей в России Авто, 00:15
Зеленский попросил украинцев сократить электропотребление в пиковые часы Политика, 16 окт, 23:55
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса Политика, 16 окт, 23:53
Испытания летающего такси в Дубае. Видео Технологии и медиа, 16 окт, 23:45
Экс-судья ФИФА оценил работу Карасева в дерби «Спартака» и ЦСКА Спорт, 16 окт, 23:27
Общество ,  
0 

Вильфанд рассказал, когда в Москве может выпасть первый снег

Редкие снежники с дождем в московском регионе возможны в пятницу, 21 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — сообщил он.

По его словам, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены, поэтому сегодня средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. «Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — уточнил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по среду в Москве температура днем составит от 8 до 10–11 градусов тепла, а ночью — от 2 до 7. 19 октября воздух прогреется до плюс 5–8 градусов, в четверг и пятницу — до плюс 3–8. Начиная с четверга ночью нижний порог температуры будет ниже нуля: 20 октября она составит от минус 1 до плюс 4 градусов, 21 октября — от минус 3 до плюс 2.

Вильфанд ранее говорил, что похолодание придет в центральные регионы европейской части России 19 октября. «Начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября», — пояснял он.

Теги
первый снег снег Роман Вильфанд Погода Москва
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter