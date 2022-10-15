Вильфанд назвал сроки «предзимья» в Центральной России

С середины следующей недели жителей центральных регионов европейской части России ожидает похолодание, днем в столичном регионе температура не поднимется выше 5 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«С середины следующей недели, числа с 19, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. Этот сезон начинается в четвертой пятидневке октября», — пояснил он.

Отмечается, что метеорологи делят год не на четыре, а на шесть сезонов — к осени, весне и зиме присоединяется предзимье, а лето делится на две части. Главными факторами такого деления по сезонам являются разница температуры между экватором и полюсом, а также различие температуры между океанами и континентами.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по среду следующей недели в Москве температура днем составит от 8 до 10-11 градусов тепла, а ночью — от 2 до 7. 19 октября воздух прогреется до плюс 5 — 8 градусов, в четверг и пятницу — до плюс 3 — 8. Начиная с четверга, ночью нижний порог температуры будет ниже нуля: 20 октября она составит от минус 1 до плюс четырех градусов, 21 октября - от минус 3 до плюс 2.